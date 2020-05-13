“العنف الاسري”… صراع محتدم بين الرجال والنساء يشعل “مواقع التواصل العراقية: هكذا يجب ان يكون القانون!

2020/08/27 | 17:52 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

جعلت قضية ملاك الزبيدي، الجدل يعود بقوة واحتدام اكثر حول أهمية تشريع قانونٍ للحد من العنف الأسري في العراق، حيث توفّيت الزبيدي في أبريل (نيسان) الماضي، متأثرةً بحروقها الشديدة بعدما أقدمت على حرق نفسها، بسبب عنفٍ أسريٍّ متواصلٍ من زوجها وعائلته.

شهيدات الغدر الذكوري في العراق:-ملاك حيدر الزبيدي-إغتصاب الطفلة فواطم و بنت الموصل-الطفلة سبأ-الشابة الأيزيدية-حرق حنان نعمة، حنان فاضل-مريم الجوراني ،شهلاء ،أديان و فاطمة+40 ع الأقلبالأضافةسجاد رسول، حيدر محمد، قتل شاب ع يد خطيبتة#حداد_شهيدات_الغدر_الذكوري

— جواهر تطالب بتشريع قانون العنف♀️🇮🇶 (@zahraamazin8) August 21, 2020

دفعت هذه الحادثة عديداً من النشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي للمطالبة بضرورة الإسراع بتشريع قانون للحد من العنف الأسري، إذ إن قضية الزبيدي لم تكن القضية الأخيرة بل تبعتها حالات لم تختلف قسوتها وعنفها عن حالة ملاك.

لن ننسى ملاك حيدر الزبيدي ولن نغفر #حداد_شهيدات_الغدر_الذكوري pic.twitter.com/iBOqMdX6Nf

— دّمث♀ (@_riirll31) August 22, 2020

في المقابل، يرى مختصون ، أن اتساع حالات العنف الأسري، سببه الحظر الذي فرضته جائحة كورونا، وما خلَّفته من مشاكل اقتصادية ألقت بتأثيراتها على العلاقات الأسرية وخلقت أجواءً من التوتر داخل الأسر.

لقاء مع صديقتنا حفصة عامر يخص الهاشتاك وموضوع العنف الاسري والقانون ان شاء الله يتم تسليط الضوء اكثر على قضيتنا بالايام الجاية pic.twitter.com/S3p8mvmqGD

— 𝙷𝙰𝚆𝚁𝙰𝙰 | حرَيِّـر📍🇮🇶 (@Hawraa_s_s) May 13, 2020

أمام المطالبات المستمرة بتشريع قانون العنف الأسري، صوّت مجلس الوزراء في الرابع من أغسطس (آب) الجاري، على مسوَّدة مشروع قانون الحماية من العنف الأسري، ومن المقرر رفعه إلى رئاسة مجلس النواب، وإدراجه في جدول أعمال الجلسات، والتصويت لتشريعه وإقراره.

ام تعاقب طفلتها بربطها بالسلم لأنها أفسدت مكياجها#قانون_العنف_الاسري pic.twitter.com/MhZdDD9Az4

— مسعف التحرير(علاوي) (@D900al) July 18, 2020

فسحة آمل ولكن..

وأعربت ناشطات ومدونات عبر تويتر، انهن لايستغربن عدم إقرار هذا القانون على الرغم من تنامي ظاهرة العنف الأسري، فيما اشرن الى أن هذا القانون يواجه عديداً من العراقيل حتى قبل تشريعه بسبب بيئة العراق العشائرية المحافظة التي تُعَدّ المسبّب الأول للعنف ضد النساء والأطفال”، وتضيف حفصة عامر، أن القانون بالرغم من أهميته لمواجهة العنف، “لكن هناك بعض المواد لا تلبي الطموح، وأن تقاليد المجتمع ستعيق إقراره.

متخلف : اريد شي احرگ بيه زوجتي اقوى من البنزين ؟

انا : سكوت القانون و المجتمع !#تشريع_قانون_العنف_الاسري_113

— Dr_Hussein 2 (@K_J_94_HUSSEIN) August 26, 2020

وأوضحت الناشطات أن الموروث الثقافي هو الذي يعطي الرجل السلطة المطلقة للتحكم بمقدّرات الأسرة وحياة أفرادها، بل قد نجد هناك من يبرر العنف، وغالباً ما يكون العنف محميّاً بحجة الخصوصية.

جرائم ابشع لم يتطرق لها القانون

وتقول مدونات اخريات، أن مسودة قانون العنف الأسري التي ستناقش في البرلمان، لم تتطرق لجرائم الشرف التي تعتقد أن إنهاءها يُعَدّ من الأولويات لإنهاء العنف ضد النساء بشكل عام.

ويؤكدن إن القانون العراقي يعطي الحق لارتكاب العنف تحت ذريعة “حق التأديب”، إذ ينص قانون العقوبات العراقي في المادة 41 أن “لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحقٍ مقرَّر بمقتضى القانون، ويعتبر استعمالاً للحق، ومنها تأديب الزوج لزوجته، وتأديب الآباء، والمعلمين، ومن في حكمهم الأولاد القصر في حدود ما هو مقرَّر شرعاً أو قانوناً أو عرفاً”.

قانون مناهضة العنف الأسريبشريعة حمورابي،قبل كذا الف سنة!،نص يعطي الزوجة حق الطلاق في حالة عدم ترك زوجها ما يكفي لأعالتها،او تقليله من قيمتها،او رغبته في الزواج من أمرأة سيئة الأخلاق,فيما القانون العراقي لا يجيز لها الطلاق ويساند الخيانة الزوجية من قبل الزوج..الا في فراش الزوجية!

— أ.د.



قاسم حسين صالح (@YahoProf) August 25, 2020

ثغرات دستورية في القانون

في المقابل، يشير القانوني علي التميمي إلى أن القانون بشكله الحالي يفتح الباب أمام مشاكل أخرى.

ويوضح أن المادة الثامنة من مشروع هذا القانون” أجازت تحريك الشكوى لكل من علم بوقوعها”.

ويرى التميمي في حديث بحسب التقرير، أن هذا النص سيفتح باب البلاغات على مصراعيه لأسباب قد تكون غير حقيقية، ومرتبطة بخلافات، لا سيما أن القانون أجاز الإبلاغ مع الحفاظ على سرية المُبلِّغ، معتبراً أن نصاً كهذا قد يكون وسيلة لتصفية الحسابات.

العُنف الأُسري ..



pic.twitter.com/ZmpO8mUZCO

— قوتاخ (@GUTAACH) August 18, 2020

ويضيف التميمي أن القانون لم يراعِ عادات وتقاليد المجتمع، إذ تفيد المادة 11 “منع من يُخشى منه ارتكاب العنف الأسري من دخول الدار لمدة ٤٨ ساعة قابلة للتجديد لحماية طالب الحماية”.

ويرى التميمي صعوبةً في تطبيق هكذا قانون، لأن البلد تحكمه التقاليد كما “أن منع الدخول على النوايا والظنون لاوجودَ قانونيٌ له، لأن القانون يحكم على الركن المعنوي والمادي، وليس على النوايا”.

في القانون العراقييعاقب من اضر بدودة القز بالحبس لمدة سنة وليس في القانون اي مادة عقابية على إيذاء الأطفالولهذا يعاقب المتهم بضرب الأطفال بنفس عقوبةإيذاء الكبارأليس من يضرب طفلا أشد اجراما ممن يضرب كبيرا؟؟ هل نطالب بمساواة الأطفال بدودة القز!! #تشريع_قانون_العنف_الاسري_129

— المحامي محمد جمعة (@lawyer_mohamd) August 26, 2020

قضايا مهمة أغفلها القانون

من جهة ثانية، يقول التميمي، إن القانون المرتقب لم ينص على الجرائم التي نص عليها قانون العقوبات العراقي، منها الإيذاء والعاهة، ولم يوضح نوع العقوبات بحق هذه الجرائم حال حدوثها، كما أن مشروع القانون لم يركز على الجوانب النفسية والاجتماعية لأسباب ارتكاب جرائم العنف الأسري.



ولم ينص على إنشاء مراكز تختص لعلاج الحالات النفسية، التي كانت سبباً للعنف.

من المبكر رفض مشروع القانون

في سياق متصل، يوضح المحامي سرمد المعاضيدي، أن هناك أصواتاً رافضةً للقانون حتى قبل طرح بنوده للعلن، وهم يرون أن إقرار القانون لا يتماشى مع ثوابت الدين الإسلامي بحسب وجهة نظرهم.

بكردستان من 2007 مسوين مديرية متابعة العنف الإسري وستل هاي الارقام ب 2016 و2017 pic.twitter.com/VdG4Qd9ccZ

— NaDa.



(@clinamenaa) August 27, 2020

ويقول في تصريحات صحفي، انه”‏يجب علينا أولاً معرفة ما جاء من نصوص في مشروع هذا القانون، ومن ثم عمل دراسة مقارنه بين القانون المدني والشريعة الإسلامية للخروج بنتائج وتوصيات تذلل العقبات أمام إقراره”.

مسيرات رافضة لمشروع القانون

غالباً ما تجابه قوانين الأحوال المدنية والقوانين، التي تتعلق بالأسرة بالرفض من قبل التيارات الإسلامية، التي ترى أن إقرار هكذا قوانين سيفكك الأسرة العراقية، وأنها تتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي.

في هذه الايام يدور الحديث في البيت عن #قانون_العنف_الأسري فتسألني زوجتي عنه وأشرح لها المخالفات و الالغام فيه وطبعاً هذا كله امام أطفالياليوم تشاجرت(زهراء ٨ سنوات) مع (محمد المهدي ٥ سنوات) فوقفت بجانب الاصغر لانه اخر العنقودالمشكلة ان زهراء قالت لأمها انها ستشتكي عليَ عندالشرطة

— علي فاهم (@alkindy2073) August 26, 2020

وجابت شوارع بغداد في 16 أغسطس (آب) الجاري، مسيرات عارضت مشروع القانون بغالبية بنوده، ورعت المسيرات أحزاب إسلامية رفعت شعارات ضد القانون.

عمار طعمة نائب في البرلمان العراقي يقول إنّ قانون مُناهضة العنف الأسري الذي يحمي حق المرأة والطفل ويمنع الزواج مِن القاصرات بأنه قانون يعارض "ثوابت الأسلام".#قانون_العنف_الأسري pic.twitter.com/1HOEDzSJT8

— الخوة النظيفة (@Brothersirq) August 9, 2020

ويعتقد الرافضون لمشروع القانون أن المادة 14 تفاقم المشاكل الأسرية، وقد ترفع معدلات الطلاق، كونها تعطي الحق لمدير دار الإيواء الاستعانة بالشيوخ والأقارب والوجهاء ومختصين بعلم النفس والاجتماع لحل المشكل الأسرية، ويرون أن هذه المادة ستعقد المشاكل بدلاً من حلها.

مظاهرات اليوم بساحة التحرير للمطالبة بسن #قانون_العنف_الأسري pic.twitter.com/LG5oRH6edp

— Tuqa Abdulraheem (@TuqaAbdulrahem) August 16, 2020

عالجت القوانين العراقية موضوع حماية الأسرة في قوانين متفرقة منها قانون العقوبات، ورعاية القاصرين، ورعاية الأحداث، والأحوال الشخصية، ويرى حقوقيون أن هذه القوانين المبعثرة، هي من أفضل القوانين، لكن تحتاج إلى صياغة جديدة ليظهر لنا قانون يحمي الأسرة بشكل أفضل من مسودة القانون المطروحة حالياً.

قبل أيام اتصلت بنا إحدى الناشطات في حقوق المرأة، واشتكت من قتل فتاتين قاصرتين في الديوانية على أثر مشاكل بينهما وزوجيهما.

سألتها لما لا تتحدثون للإعلام؟قالت: إن تحدثنا في الديوانية سنتعرض لتهديدات وابتزازات من قبل شيوخ العشائر، وسيتم إهانة عوائلنا وتصويرهم.#قانون_العنف_الأسري pic.twitter.com/saHLE8BfMh

— محمود النجار | Mahmoud Al-Najjar (@Mahmood_Najar) May 22, 2020

يبدو أن الطريق طويل أمام إقرار هذا القانون والجدل قائم والعنف المنزلي مستمر.



وقد نشهد مجدداً ظاهرو الأب الذي أحرق أبناءه بعد مشاكل عائلية، والأم التي أغرقت أبناءها في خزان للمياه.

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