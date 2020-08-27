الإطاحة بـ’أكبر’ عصابة للسطو المسلح في النجف (صور)

2020/08/27 | 17:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ألقت مكافحة إجرام محافظة النجف، الخميس، القبض على عصابة للسطو المسلح في المحافظة.



وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (27 آب 2020)، إن "مكافحة اجرام النجف القت القبض على أكبر عصابة للسطو المسلح، ارتكبت ٢٢ جريمة سرقة بهويات مزورة في النجف وكربلاء".

وتابعت، أنه "باشراف قائد شرطة النجف اللواء فائق فليح الفتلاوي قامت مديرية شرطة محافظة النجف الاشرف بتشكيل فريق عمل لكشف وملاحقة عصابة ارتكبت عددا كبيرا من جرائم السرقة، وتمكنت بعد جمع المعلومات من التوصل الى أفراد تلك العصابة التي قامت بتنفيذ ٢٢ عملية سطو مسلح على دار ومحل ومجمع تجاري".

وأضافت، أنه "وبعد التحقيق مع أفراد العصابة، اعترفوا بارتكاب جرائم السرقة والتي تتضمن مواد غذائية وقاصات ومواد متنوعة ومخشلات ذهبية ومبالغ مالية عراقية وعملة اجنبية كانوا يسرقونها بتهديد السلاح الناري، وانهم كانوا يستخدمون هويات مزورة للأجهزة الأمنية لغرض المرور عبر السيطرات بسياراتهم الخاصة".



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