عمليات البصرة تعلن اجراءات أمنية جديدة في المحافظة

2020/08/27 | 17:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشف قائد عمليات البصرة، اللواء الركن، أكرم صدام مدنف، الخميس، عن اجراءات أمنية جديدة لحماية المحافظة بدءا من حدودها إلى بناها التحتية وأهدافها الحيوية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى.

وذكر مدنف في بيان تلقى "ديجيتال ميديا إن آر تي" نسخة منه اليوم، (27 آب 2020)، إن "قيادة العمليات عازمة على تعزيز قدراتها الأمنية بالقرب من الأهداف الحيوية والبنى التحتية للاقتصاد العراقي في محافظة البصرة".

وأضاف قائد العمليات، أن "الخطة الأمنية الخاصة بالعشرة الأولى من شهر محرم الحرام تسير حسب ما مرسوم لها والتعاون واضح بين الأجهزة الأمنية".

وأكد مدنف، "العمل على ضبط الحدود الفاصلة مع الدول المجاورة وتنسيق العمل الاستخباري لمنع دخول المواد المخدرة إلى داخل الأراضي العراقية".

ونوه قائد العمليات، إلى "العمل على تفعيل قانون المرور وعدم السماح لقيادة العجلات بدون رخصة قيادة صادرة من مديرية المرور".

وأشار مدنف، إلى أن "القيادة تمنع العجلات والدراجات النارية من قبل الأشخاص الذين دون السن القانوني".

وشدد مدنف "على الأوامر السابقة بعدم دخول العجلات التي لا تحمل لوحات مرورية إلى محافظة البصرة عبر السيطرات الخارجية".

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