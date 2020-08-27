هزة ارضية تضرب محافظة عراقية والسكان يستشعرون قوتها

2020/08/27 | 17:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت وزارة النقل، الخميس،عن تسجيل هزة ارضية ضربت محافظة السليمانية و تم الشعور بها من قبل المواطنين في المنطقة.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه، (27 آب 2020)، إن "المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية، سجلت ظهر اليوم الخميس ،الموافق 27/8/2020 عند الساعة(2:13:53) بالتوقيت المحلي حدوث هزة أرضية في محافظة السليمانية".

وتابع، أن "قوتها بلغت (3،5) درجة على مقياس رختر وتبعد (19) كم شمال غرب قلعة دزة في محافظة السليمانية، و تم الشعور بها من قبل المواطنين في المنطقة".

وأضاف، "ندعو المواطنين الكرام إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".

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