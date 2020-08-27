كورونا النجف.. تسجيل 299 اصابة جديدة بينها 20 لمنتسبي الصحة

2020/08/27 | 17:59 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد:الفرات نيوز} اعلنت دائرة صحة النجف الاشرف، الخميس، تسجيل 299 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 20 منتسباً من الكوادر الصحية.





وذكرت الددائرة في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه" تم اجراء 1014 فحصاً لحالات مشتبه بها جميعها بطريقة PCR و تبين من خلال الفحوصات وجود (299) حالة حاملة لفيروس كورونا توزعت :-

(النجف – القطاع الشمالي)

- حي العسكري 20

- حي الميلاد 13

- حي المكرمة 12

- حي السلام 10

- حي النداء 8

- حي الجزيرة 7

- حي النصر 7

- مجمع بيتي 6

- قرية الغدير 5

- حي الجامعة 5

- حي الشهداء 4

- حي المهندسين 3

- حي الرحمة 3

- حي الضباط 3

- حي الغري 3

- حي الوفاء 3

- حي الجمعية 2

- حي الهندية 2

- الحيدرية 2

- مجمع قنبر 1

- حي ابو طالب 1

- حي النفط 1

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(النجف – القطاع الجنوبي)

- حي الانصار 11

- حي القادسية 5

- حي العدالة 5

- حي المعلمين 5

- الجديدة الرابعة 4

- حي الكرامة 4

- حي الحسين 4

- مركز النجف 3

- حي الامير 3

- حي الزهراء 3

- حي الغدير 2

- شارع المدينة 2

- الجديدة الثالثة 2

- الرضوية 2

- حي القدس 2

- حي الفرات 2

- حي الشرطة 1

- حي الشعراء 1

- حي الاسكان 1

- الشقق 1

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(قطاع الكوفة)

- مركز الكوفة 40

- حي ميسان 13

- البراكية 9

- شارع المطار 5

- حي ميثم التمار 4

- شارع المعمل 3

- حي كندة 1

- فندق السفير 1

- علوة الفحل 1

- ال عيسى 2

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(قطاع العباسية)

- العباسية 19

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(قطاع المناذرة)

- المناذرة 10

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(قطاع المشخاب)

- المشخاب 7

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-- من بين الاصابات اعلاه (20) أصابة من منتسبي دائرة صحة النجف الاشرف.

- حالات الشفاء : 304

- الوفيات : 1

- وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي :-

مجموع الاصابات الكلي : 11470

مجموع حالات الشفاء : 8816 ( نسبة الشفاء 77% )

مجموع الوفيات : 156

مجموع الراقدين : 2498

مجموع الاصابات بين المنتسبين : 1197

وفاء الفتلاوي

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