بينها 96 في مدينة الصدر.. التوزيع الجغراقي للإصابات الـ408 بالرصافة اليوم

2020/08/27 | 17:59 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلن مدير عام صحة بغداد/الرصافة، عبد الغني الساعدي، الخميس، عن تسجيل 408 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 218 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.وقال الساعدي في بيان تلقت {الفرات نييوز} نسخة منه، ان "المؤسسات الصحية في جانب الرصافة من بغداد سجلت اليوم 408 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.- 218 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية• قطاع الرصافة 65 حالة • قطاع النهروان 19 حالة • قطاع بغداد الجديدة 31 حالة • قطاع الاستقلال 11 حالة • قطاع الشعب 34 حالة • قطاع الصدر 26 حالة • قطاع المدائن 31 حالة • قطاع البلديات الثاني حالة واحدة- 190 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية• مدينة الصدر 96 حالة محلة 559, 544, 556, 549, 543, 538, 575, 560, 561, 555, 521• الكرخ 12 حالة ضمن المناطق التالية, الكاظمية 3 حالات, السيدية حالتين, البياع حالة واحدة, الدورة حالتين, العامرية حالة واحدة, حي الجهاد حالة واحدة, المنصور حالة واحدة, حي الجامعة حالة واحدة, • شارع فلسطين 7 حالات محلة 505, 503, 502• الحسينية 10 حالات محلة 220, 209, 201, 217, 209• الاعظمية 9 حالات محلة 318, 320, 314, حي الضباط• الامين 7 حالات محلة 735, 737, • الكيلاني حالة واحدة محلة 143• البلديات حالة واحدة محلة 732• الكرادة 3 حالات محلة 911, • حي الخليج 3 حالات محلة 725, 715• جسر ديالى حالة واحدة• الشعب 18 حالة محلة 337, 325, 339, حي البساتين, حي سومر, حي اور, البنوك• محافظة بابل حالة واحدة المحاويل • شارع المغرب حالة واحدة • النهروان حالة واحدة • العبيدي 4 حالات محلة 754, 756, 725• الزعفرانية 7 حالات محلة 951, 952, 964, شارع المدارس • القاهرة حالتين محلة 311, 309• محافظة ديالى حالة واحدة • الغدير حالة واحدة محلة 717• المشتل حالتين محلة 729, • حي النصر حالة واحدة محلة 771• الوزيرية حالة واحدة محلة 307واضاف الساعدي انه "تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 28488 توفي منهم 1114 للاسف فيما اكتسب الشفاء 22566 ومتبقي قيد العلاج 4808". ودعا الساعدي المواطنين الى "الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء".وفاء الفتلاوي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينها 96 في مدينة الصدر.. التوزيع الجغراقي للإصابات الـ408 بالرصافة اليوم) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينها 96 في مدينة الصدر.. التوزيع الجغراقي للإصابات الـ408 بالرصافة اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).