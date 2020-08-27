لوك أويل تخسر 248 مليون دولار في الربع الثاني من 2020

2020/08/27 | 18:01 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة..

أعلنت لوك أويل، ثاني أكبر منتج للنفط في روسيا، اليوم الخميس عن تكبد صافي خسارة 18.7 مليار روبل (248 مليون دولار) في الربع الثاني، إذ تأثرت سلبا بضعف أسعار النفط، مقابل أرباح بقيمة 181.2 مليار روبل في نفس الفترة قبل عام.

وقالت لوك أويل إن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين بلغت 137.2 مليار روبل، باستثناء مشروع غرب القرنة-2 في العراق، مقابل 324.4 مليار روبل في الربع الثاني من العام الماضي.

وبلغت التدفقات النقدية الحرة 25.5 مليار روبل مقابل 162.4 مليار روبل في الربع الثاني من العام الماضي.



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