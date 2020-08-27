الصحة: تسجيل 72 وفاة جديدة و3651 إصابة بفيروس كورونا

2020/08/27 | 18:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة، تسجيل اثنتين وسبعين حالة وفاة وثلاثة آلاف وستمئة وإحدى وخمسين إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان، ان الحصيلة الجديدة رفعت مجمل عدد الوفيات الى ستة آلاف وسبعمئة وأربعين حالة، وعدد الإصابات الى مئتين وتسعة عشر ألفا واربعمئة وخمس وثلاثين حالة، مشيرة الى تماثل ثلاثة آلاف وسبعمئة وأربعة وتسعين مصابا للشفاء، لترتفع حصيلة المتعافين الى مئة وواحد وستين ألفا وتسع حالات، بنسبة شفاء بلغت ثلاثة وسبعين وأربعة أعشار بالمئة.

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