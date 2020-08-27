من سيحصل على لقاح كورونا أولا؟ العلماء الأميركيون يحسمون الجدل

2020/08/27 | 18:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي تتسابق فيه الشركات والمختبرات للبحث عن لقاح لفيروس كورونا المستجد، كان هناك جدالا يدور في أروقة الإدارات الطبية، حول من لهم الأحقية بالحصول على اللقاح بعد العثور عليه.

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