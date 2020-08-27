حزب الإسلامي ينعى عضوة مجلس الشورى النائبة السابقة رجاء حمدون

2020/08/27 | 18:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..نعى الحزب الإسلامي العراقي، عضوة مجلس الشورى عن مركز نينوى للحزب، النائبة السابقة في مجلس النواب في دورته الأولى، رجاء حمدون العبيدي.واستذكر الحزب في نعيه، مآثر الفقيدة العديدة، “من خلق وهمة عالية، ودور سياسي ومجتمعي متميز، واسهام لا ينسى على الصعيد الوطني والمحلي”.

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