يونس محمود: هيبة المؤسسة العسكرية تتطلب مساندتنا

2020/08/27 | 18:19 - المصدر: السومرية نيوز

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اكد النجم الدولي السابق، يونس محمود، ان هيبة المؤسسة العسكرية تتطلب مساندتنا.

وقال محمود عبر حسابه على "انستغرام"، "تشرفنا اليوم بزيارة رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله".واضاف "وجدنا ان هيبة المؤسسة العسكرية تتطلب ان نسند الدولة وقواتها الامنية وان نكون سندا لحفظ القانون وانتصار الدولة".

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