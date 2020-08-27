استحداث مراقبية آثار في قضاء الرفاعي

2020/08/27 | 18:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/حيدر حسين المشرف/..اعلنت مفتشية اثار ذي قار عن استحداث مراقبية اثار جديدة في قضاء الرفاعي شمالي مدينة الناصرية .وقالت المفتشية في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” مفتش آثار ذي قار طاهر كوين تباحث مع قائممقام الرفاعي كاظم الفياض ، لتخصيص مكانا لانشاء مراقبية للاثار في القضاء ، الذي يضم اكثر […]

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