نائب: هناك جريمة ترتكب بحق العراق والعراقيين في ملف الكهرباء تنفذها ’’أيادٍ خفية’’

2020/08/27 | 18:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عبر عضو لجنة الطاقة النيابية النائب محمود الزجراوي ،الخميس 27-8-2020، عن اعتقاده بوجود أيادٍ خفية تدفع لبقاء ازمة الطاقة في العراق.

وقال الزجراوي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" هناك ايادٍ خفية تدفع الى جعل دول الجوار هي الرئة التي ينتفس منها العراق من خلال اعتماده بشكل كبير عليها في تامين الطاقة الكهربائية" لافتا الى ان "مايحصل مخطط له وهدفه ان يبقى العراق اسيراً لتلك البلدان وبحاجتها في ملف الكهرباء على مدى طويل وهذه كارثة وجريمة بحق العراق والعراقيين".

واضاف الزجراوي،ان" بدلا من ربط العراق مع دول الجوار عبر خطوط تمتد لمسافات طويلة وتنفق اموال طائلة لماذا لانبني محطات توليد الكهرباء ولدينا ثروات هائلة للغاز الطبيعي إذ يمكن من خلال جهد حقيقي ان نحقق الاكتفاء الذاتي من الطاقة خلال سنة او سنتين ونبدأ نحن بتصدير الكهرباء الى بقية الدول ومنها الجوار".

واشار الى ان "العراق ليس فقيراً ويمتلك ثروات هائلة يمكن من خلالها تحقيق الاكتفاء ليس في الطاقة بل في حل كل الاشكاليات وخلال فترات زمنية وجيزة وليست بعيدة".

واشار الزجراوي الى انه" عقد اجتماع مع وزير الكهرباء وطرح عليه مقترح يتضمن الاعتماد على العائدات النفطية في تامين ايرادات تسهم في دعم مشاريع زيادة انتاج الكهرباء في البلاد" مبينا ان "العراق يمتلك الثروات والطاقات ويمكن ان تحل مشكلة الكهرباء بشكل غير معقد بل من خلال العمل الجاد مع الشركات العالمية الرصينة".

وفي وقت سابق ، أكد الرئيس التنفيذي لحلول الشبكات لدى شركة جنرال الكتريك، محمد محيسن، الخميس، (27 آب، 2020)، ان الشركة ستتولى تعزيز شبكة نقل الطاقة العراقية وربطها مع الشبكة في المملكة الأردنية.

وقال محيسن في بيان تلقته (بغداد اليوم) ، إن "هناك اتفاقية بخصوص ربط شبكة العراق والاردن، موقعة بين وحدة أعمال حلول الشبكات لدى "جنرال إلكتريك" ووزارة الكهرباء العراقية تهدف إلى تعزيز شبكة نقل الطاقة العراقية وربطها مع الشبكة في المملكة الأردنية الهاشمية".

واضاف البيان أن "هذه الخطوة ستساهم بشكل كبير في فك الاختناقات وخاصة في المناطق المكتظة والملقاة على الشبكة وتزويد الطاقة الكهربائية وفق أرقى مستويات الموثوقية".

وتابع البيان أن "فريق الشركة مستمر اليوم بالعمل على بناء 14 محطة فرعية وهذا الاتفاق الجديد سوف يرسي دعائم البنية التحتية الضرورية لشبكة نقل الطاقة في البلاد وتحقيق التغيير الإيجابي المنشود في مختلف المحافظات وخاصة المناطق المحررة".

واشار محيسن إلى ان "جنرال الكتريك ستتولى مهمة التصميم؛ والتوريد؛ وأعمال التركيب والاختبار والتكليف في المحطات الفرعية ذات الجهد العالي وخطوط النقل العلوية المحددة وبالتعاون مع شركات محلية، وتزويد الطاقة لمناطق عديدة تضررت بشكل كبير خلال النزاعات التي نشأت فيها في إطار مبادرة رئيسية ستعزز انسيابية العمليات في شبكات الطاقة الكهربائية الوطنية في مختلف انحاء العراق، وتقديم الدعم لإعادة إعمار هذه المناطق".

واعلن العراق في وقت سابق الشروع بمشروع للربط الكهربائي مع دول الخليج بهدف صد نقص الطاقة في بعض مدن جنوب البلاد.

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