عضو بالأمن النيابية يدعو لسيطرة الدولة على شركات الهاتف النقال لمنع تسريب المعلومات الحساسة

2020/08/27 | 18:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حذر عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، علي الغانمي، الخميس (27 آب 2020)، من عدم سيطرة الدولة على شركات الهاتف النقال، مبينا أن ذلك يسهل عملية تسريب المعلومات الحساسة التي تخص الامن القومي للبلاد.

وقال الغانمي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "اغلب مؤسسات الدولة ومنها الامنية لديها عقود مع شركات الهاتف النقال بالتالي عدم سيطرة الدولة على تلك الشركات سيؤدي الى تسريب المعلومات الحساسة".

وشدد على "ضرورة رقابة وسيطرة الدولة على تلك الشركات من اجل الحد من عمليات تسريب تلك المعلومات"، مبينا ان "الافضل ايقاف تجديد عقود تلك الشركات والمجيء بشركات وطنية مؤمنة ورصينة".

وكان عضو لجنة الخدمات، عدي حاتم أكد، الخميس (27 آب 2020)، أن الحكومة ملزمة بتطبيق الامر الولائي الخاص بايقاف تجديد عقود شركات الهاتف النقال.

وقال حاتم في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الحكومة ملزمة بتطبيق الامر الولائي القضائي بايقاف تجديد عقود شركات الهاتف النقال"، معربا عن "رفضه اي تجديد او تفاوض مع الشركات التي لم تقدم خدمة للشعب".

وأكد أن "اغلب اعضاء مجلس النواب متفقين على الغاء رخص عقود شركات الهاتف النقال"، مبينا انه "لا توجد حاجة للتفاوض مع شركة لم تلتزم بالوعود والعقود".

ولفت حاتم الى أن "شركات الهاتف باتت تشكل عبئاً على المواطن الذي يدفع ضريبة الشركات ويعاني من سوء الخدمات".

وكانت محكمة بداءة الكرخ، التابعة لمجلس القضاء الأعلى، وجهت الثلاثاء (25 آب 2020)، تبليغاً إلى شركات الاتصالات الثلاث في العراق، بقرار إيقاف تجديد تراخيصها للعمل.

وذكرت وثيقة، حصلت عليها (بغداد اليوم)، أن "بناءً على الطلب المقدم من قبل وكيل طالب الأمر الولائي، قررت المحكمة إصدار الأمر الولائي بإيقاف إجراءات تجديد رخصة عمل شركات الهاتف النقال في العراق، لحين حسم الدعوى".

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