2020/08/27 | 18:20 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شبكة مراسلي "الاتجاه": شيوخ البصرة استنكروا تصريحات الحلبوسي المسيئة لعشائر الجنوب

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