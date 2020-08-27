الصدر : الامام الحسين اخذ على عاتقه اصلاح ما افسده البعض

2020/08/27 | 18:20 - المصدر: وكالة نينا

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النجف/نينا/ قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في تعليق عقائدي له :" ان الامام الحسين اخذ على عاتقه اصلاح ما افسده البعض ، ثم القيام بواجباته الخارجية الاخرى ولو بعد حين .



اذن فهو القائد السياسي المحنك الذي لا يأخذ الامور بنظرة سطحية بل بكل دقة وتدريج "./انتهى

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