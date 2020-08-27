وزيرة الدفاع الفرنسية تصل الى اربيل

2020/08/27 | 18:20 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / وصلت وزيرة الدفاع و الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي الى اربيل للقاء عدد من مسؤولي اقليم كردستان.وكانت بالي وصلت الى بغداد مساء امس ، والتقت وزير الدفاع جمعة عناد ورئيسي الجمهورية والوزراء برهم صالح ومصطفى الكاظمي على التوالي./انتهى3

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