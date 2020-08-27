2020/08/27 | 18:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر الموقف الوبائي الذي نشرته وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الخميس، ارتفاع حالات الشفاء بالمقارنة مع نسبة الإصابات بفيروس كورونا في العراق....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حالات الشفاء تتخطى اعداد الإصابات بكورونا لليوم في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حالات الشفاء تتخطى اعداد الإصابات بكورونا لليوم في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).