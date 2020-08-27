ميسي يشارك في أول تمرين لبرشلونة مع كومان

2020/08/27 | 18:22 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]يخطط ليونيل ميسي لحضور تدريبات برشلونة الاثنين القادم، رغم أنه أبدى رغبته في الابتعاد عن ملعب "كامب" خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية، تجنبا لأي خلاف قانوني مع النادي.

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