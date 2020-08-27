التربية النيابية تنعى نائبة سابقة

2020/08/27 | 18:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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نعت لجنة التربية النيابية، اليوم الخميس، عضو لجنة التربية النيابية للدورة الانتخابية الاولى النائبة السابقة رجاء حمدون العبيدي.

وقالت اللجنة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعى لجنة التربية النيابية الاسرة التربوية بوفاة المغفور لها بأذن الله (رجاء حمدون العبيدي ) النائبة السابقة وعضو لجنة التربية النيابية للدورة الانتخابية الاولى لمجلس النواب العراقي”.

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