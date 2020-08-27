نظرية الإعتمادية “Dependency Theory” (1/2) - فؤاد النمري

2020/08/27 | 18:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فؤاد_النمري نظرية الإعتمادية “Dependency Theory” (1/2)كتبت قبل أيام عن "من يكون سمير أمين !!" فعلق أحدهم متسائلاً نيف أكتب عن سمير أمين دون أن أتعر ض لتنظيراته العديدة !! كانت مقالتي عمن يكون سمير أمين ولبست عماذا قال سمير أمين .سمير أمين قال مقالات كثيرة يقتضي نقدها كتابة مجلدات وهذا أمر جهيد لا تستحقه .



مع ذلك يترتب علي تبريراً لموقفي الإتهامي والمعارض لسمير أمين أمام القراء على الأقل لأن ......





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