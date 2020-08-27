شرطة ميسان تعلن القبض على عدد كبير من المتهمين بقضايا مختلفة

2020/08/27 | 18:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /علي قاسم الكعبي/..اعلنت قيادة شرطة ميسان، الخميس،عن انطلاق عمليات استباقية لملاحقة المتهمين والمطلوبين للقضاء معلنة عن القائها القبض على عدد كبير من المتهمين وقال قائد شرطة ميسان العميد عبد الخضر الساعدي في مؤتمر صحفي ان العمليات جاءت تنفيذا ً لاوامر القائد العام للقوات المسلحة وتوجيهات وزير الداخلية.وأشار الى أن العمليات اسفرت عن القاء […]

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