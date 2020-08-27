بيان من NRT حول موعد 'محاكمة' القناة

2020/08/27 | 18:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اصدرت ادارة NRT، الخميس بيانا، حول الضغوطات المخطط لها والمستمرة ضد مكاتب القناة، لا سيما بعد اغلاق مكتبي NRT في أربيل ودهوك، واقدام السلطات الامنية على اعتقال مراسل القناة في محافظة دهوك، فضلا عن التهديدات الاخرى للمراسلين في حال استئناف عملهم الصحفي في أربيل.

وذكر البيان، (27 اب 2020)، أنه وفي تصريح مفاجئ لـ منسق التوصيات الدولية في حكومة اقليم كوردستان (ديندار زيباري) الذي اعلن عن تحديد موعد لمحاكمة قناة "NRT" في التاسع من ايلول المقبل، ما اضطرنا الى تبيان التفاصيل للرأي العام الداخلي والخارجي، حيث ان القناة لا علم لها باي تفاصيل بخصوص الدعوى المقامة ضدها، ولم تصل اي مذكرة من اي مؤسسة رسمية حيال ذلك، اضافة الى ان القناة تجهل شخص المشتكي ونوع الدعوى ضدها.

واضاف البيان، ان القناة كان موقفها كموقف ابناء اقليم كوردستان، حيث علمت بامر المحاكمة من خلال الاعلام ومن منسق التوصيات الدولية في الاقليم (ديندار زيباري).

وأكد بيان الادارة، أنه كان من الأصح ان يتم اعلام القناة بهذه الدعوى ونوع الشكوى بطريقة اصولية وقانونية عن طريق المحكمة الى قسم القانون في المؤسسة، وفقا لنص البيان.

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