بالصور.. محافظة عراقية بثوب جديد

2020/08/27 | 19:04 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد:الفرات نيوز} انتشرت صوراً جديدة في مواقع التواصل الاجتماعي لشوارع ومناطق محافظة الانبار بعد اعمارها.





واظهرت الصور جمال شوارع الانبار التي زينتها الانارة وارصفتها الملونة وزراعة حدائقها باشجار منوعة، بعد تاهيلها وتطويرها من قبل الجهات المعنية في المحافظة.

وفاء الفتلاوي

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