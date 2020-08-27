شركات أمنية امريكية جديدة تصل الى قاعدة عين الاسد الجوية

2020/08/27 | 19:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار…

أفاد مصدر أمني، الخميس، بوصول شركات أمنية امريكية جديدة الى قاعدة عين الاسد الجوية غربي الانبار .

وقال المصدر لـ /المعلومة/ إن “قاعدة عين الاسد الجوية شهدت وصول عدد من الشركات الامنية عبر طائرة خاصة”، مضيفا أن “الشركات وصلت بالتزامن مع انسحاب قوات امريكية من مواقعها في محافظات مختلفة “.

وأضاف، أن “شركات امنية رافقت في وقت سابق عملية نقل معدات امريكية من دولة الكويت مرورا بمحافظة البصرة وصولا الى قاعدة عين الاسد الجوية غربي الانبار”.

وأوضح، أن “هذه التحركات جاءت بسبب نية القوات الامريكية الانسحاب من مواقع جديدة في بعض المحافظات الى قاعدة عين الاسد الجوية”، مبينا أن “القوات الامريكية المتواجدة داخل القاعدة قامت بإنشاء مباني جديدة لاستيعاب القوات المنسحبة”.



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