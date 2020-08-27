2020/08/27 | 19:07 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شبكة مراسلي "الاتجاه": شيوخ البصرة استنكروا تصريحات الحلبوسي المسيئة لعشائر الجنوب شبكة مراسلي "الاتجاه": مراقبون أكدوا ان تصريحات الحلبوسي تأتي ضمن مخطط واشنطن لزعزعة الاستقرار مراسل "الاتجاه": القوات الامنية اغلقت المنافذ الخارجية لكربلاء المقدسة مراسل "الاتجاه": 30 الف عنصر يشاركون بتطبيق الخطة الامنية في كربلاء المقدسة

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