ايران تضاعف ايام العمل في معبر حدودي مع العراق

2020/08/27 | 19:22 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ أعلن المتحدث باسم الجمارك الايرانية روح الله لطيفي اليوم الخميس، ان منفذ مهران التجاري الحدودي مع العراق سيفتح 4 أيام في الأسبوع بعد أن كان يومين فقط بسبب تفشي فيروس كورونا.ونقل مكتب العلاقات العامة للجمارك الإيرانية عن لطيفي قوله، إن منفذ مهران، الذي كان مفتوحا يومي الأحد والأربعاء فقط، سيفتح ايضا يومي الاثنين والثلاثاء لاستقبال 250 شاحنة عراقية يوميا لنقل البضائع التصديرية.واضاف، ان هذا القرار سيرفع من حجم الصادرات من هذه الحدود من 500 شاحنة إلى 1000 شاحنة عراقية.وتابع لطيفي أن معبر الشلامجة في محافظة خوزستان جنوب البلاد ينشط يومين في الأسبوع، ومعبر خسروي في محافظة كرماشان غرب البلاد ينشط على مدار الأسبوع منذ الأسبوعين الماضيين./انتهى9

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