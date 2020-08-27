كردستان ترفض افتتاح أي مكتب لحقوق الانسان في الاقليم

2020/08/27 | 19:23 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلن نائب رئيس مفوضية حقوق الانسان، علي ميزر، الخميس، أن كردستان مازالت ترفض فتح مكاتب تعنى بحقوق الانسان في محافظات الاقليم.

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