2020/08/27 | 19:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني- تفيد بيانات شحن ومصادر بالقطاع أن صادرات العراق من النفط متراجعة منذ بداية أغسطس آب، مما يشير إلى أن ثاني أكبر منتج في أوبك يواصل الالتزام بتعهده تقليص المعروض بموجب اتفاقهناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يعتزم تنفيذ التزامه بخفض إنتاج النفط المركز الخبري الوطني.

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