“يسد حاجة الكهرباء مدى الحياة”… اكبر سدود العراق و “الرابع عالمياً” ينتظر تشغيله بعد مرور 34 عاماً !

“بخمة”، الاسم الذي يحمله أكبر سد في العراق ورابع أكبر سد في العالم ، الذي يقع ضمن قضاء عقرة في شمال العراق، تبلغ طاقته الإستيعابية 17 بليون متر مكعب.

سد بخمة… المشروع الذي بدأ به منذ اكثر من ٣٠ سنة ولم يكتمل بسبب الرفض الكردي ويعد من اضخم السدود بسعة تخزينية 18 مليار م3… كان سيكون له دور كبير في تخزين مياه الامطار المتساقطة وانقاذ العراق من جفاف الصيف وتسلط الدول المجاورة في الحصص المائية… متى ومن سيفكر بمصلحة الوطن ؟؟

— Susan Patto ܣܘܙܢ ܦܬܘ (@susanKpatto) December 3, 2018

بدأ الشروع به عام 1986 م وتوقف العمل به عام 1991م بسبب الحصار والانتفاضة، حيث كانت كلفته التخمينية لا تتجاوز المليار ونصف المليار دولار لتقفز بعد عام 2004م الى 4 مليارات ليصل التخصيص المالي الى 7 مليارات دولار أي 5 أضعاف الكلفة التخمينية،ولكن العمل قد توقف به لأسباب سياسية وفنية.

سد بخمة صمم لفصل سوران عن بادينان في محاولة خبيثة لتجزئة المجزء بوسائل طبيعية، وقد تم وضع تصميمات لذات السدولكن بعد تقسيمه الى خمس سدود تتوزع بحيث لا تشكل عازلا مائيا بين منطقتنين في كوردستان، والعوائل التي تتحدث عنها نتاج تاريخ سياسي ونضال مرير عبر عشرات السنين وهي ليست طارئة.

— كفاح محمود (@KifahMahmood) November 17, 2019

ومن ضمن هذه الأسباب هو وجود قرى تقطنها عشيرة البرزان ضمن المساحات التي يشغلها السد، توقف العمل به تبعه سبب سرقة معدات السد.

ويقول علاء اللامي(كاتب عراقي مشهور مقيم في سويسرا وله مؤلفات عدة) في كتابه القيامة العراقية الان (الفصل العاشر)، انه يتفق أغلب الباحثين والمهتمين بالشأن المائي العراقي، على أنَّ أهم المشاريع المائية الاستراتيجية العراقية، مشروعان مهمان لم يتم إنجازهما، على الرغم من المباشرة بتنفيذهما منذ عدة عقود، وهما: مشروع سد بخمة في منطقة بهدينان بقضاء عقرة بإقليم كردستان – العراق، ومشروع إملاء وتحلية مياه الثرثار.

سد بخمة ضروري جداً كون الزاب الاعلى هو الرافد الوحيد الذي يسبب فيضانات وغير مسيطر عليه بسدلكن سيكون تحت سيطرة الاقليم اولاً و ثانياً سيستوجب ترحيل قضاء ديانا شمال اربيل حسب معلوماتي وهذا مماثل لكلفة ترحيل الشرقاط

— إدريس السلطان (@lOCchvM3NGoo3ta) August 26, 2020

وفي العام 1950 وبعد تشكيل مجلس الإعمار وبغية تطوير مصادر المياه في العراق أقر المجلس دراسة إمكانية إنشاء سد عال في مضيق بخمة لأغراض السيطرة على الفيضانات واستخدام السد كخزين استراتيجي لأعمال الري والزراعة في المناطق الواقعة أسفل السد والتي تعتبر أراضي زراعية خصبة.

سد العظيم 1999سد الابيض 2002سد بخمة وبادوش تحت الانجاز المتوقف منذ عشرات السنين…………عدد السدود المنجزة خلال حرب ايران = 7 سدود عدد السدود المنجزة خلال فترة الحصار = 2 سد عدد السدود المنجزة بعد ٢٠٠٣ = صفر

— سيف صلاح الهيتي (@saifsalahalhety) June 4, 2018

دراسات شركة هارزا الأمريكية:أحال مجلس الإعمار دراسة وتقييم سد بخمة إلى شركة هارزا الأمريكية وقدمت الشركة تقريرها التخطيطي في 6/12/1952 متضمناً ثلاثة أنواع من السدود وهي:– سد تثاقلي (The Gravity type)– سد ذو أكتاف متماسك ( The Massive buttrese type)– سد متعدد الأقواس (The Multiple arch type)

سد أليسو رابع اكبر سد بلعالم كلّف تركيا مليار دولار وأنجزوا ب14 سنة سد بخمة من 2005 لل2018 صرف عليه 15 مليار دولار ولحد الان كلشي ما منجز لو منجز مياه جبال تركيا وإيران كلها للعراق ميأثر علينا أليسوسبب عدم الإنجاز من الأكراد البرزانين وجماعة ..



#سد_اليسو #دجلة_تحتضر

— حيدر كريم الجيزاني (@haider_lawyer23) June 3, 2018

وجاء في تقريرها بأن إنشاء السد بارتفاع (165م) سيؤمن خزن (6.8) مليار م3 من المياه لإرواء حوالي (2) مليون مشارة في الأراضي الزراعية، وكذلك زيادة الوارد المائي لنهر دجلة من (250)م3 إلى (1200)م3 وتقليل ذروة الفيضان في بغداد من (1200)م3 (7000)م3 وتوليد (2-3) مليار كيلو واط/ ساعة من الطاقة الكهربائي.

وفي العام 1978 طلبت وزارة الري من سبع شركات أجنبية استشارية من اليابان وفرنسا وأمريكا ودول المنظومة الاشتراكية لغرض تقديم عروضها والمباشرة بأعمال التحريات الجيولوجية والهيدرولوجية التفصيلية وإعداد التصاميم النهائية والمباشرة بأعمال تنفيذ السد، وفازت إحدى الشركات بالقيام بتلك الأعمال في EPDC الاستشارية اليابانية بالعقد وهي شركة تطوير الطاقة الكهربائية عام 1979.

