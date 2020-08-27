2020/08/27 | 19:43 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة … نائب للكاظمي بشان ارسال الأموال الى كردستان : بأي سند قانوني صرفتها؟) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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