خبير قانوني: العراق يعيش بفراغ دستوري منذ 2019

2020/08/27 | 19:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص…

اكد الخبير القانوني عادل اللامي، ان العراق يعيش بمرحلة فراغ دستوري منذ اواخر 2019 ولغاية اليوم بعد اعتبار المحكمة الاتحادية غير فاعلة، مبينا ان تعطيل المحكمة يتحمله البرلمان العراقي.

وقال اللامي لـ/المعلومة/ ان “ العراق يعيش فراغ دستوري كبير منذ اعلان المحكمة الاتحادية غير فاعلة في اواخر عام 2019 “.

واضاف ان “مجلس النواب قانونا كان ملزم بمليء الفراغ الدستوري من خلال التصويت على قانون المحكمة الاتحادية الا ان الصراع بين الكتل السياسية حال دون ذلك”، مشيرا الى ان “الخرق الكبير وبقاء الفراغ الدستوري تتحمله الكتل المتصارعة ومجلس النواب قاطبة”.

واوضح اللامي ان “تعطيل المحكمة يترتب عليه عدة امور اقضت بها المحكمة دستوريا واعطت بها رائيها وهي غير فاعلة”.انتهى25و

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