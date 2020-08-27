حالات الشفاء أعلى من الإصابات.. الصحة تعلن الموقف الوبائي اليومي في العراق

2020/08/27 | 19:47 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاتجاه سجلت وزارة الصحة ثلاثة الاف وستمئة واحدى وخمسين اصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم العراق.وبحسب الموقف الوبائي فانه تم تسجيل ثلاثة الاف وسبعمئة واربع وتسعين حالة شفاء تام، كما سجلت الوزارة اثنتين وسبعين حالة وفاة.

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