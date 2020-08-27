نيجيرفان بارزاني وبارلي يبحثان العلاقات بين أربيل وباريس ومستجدات الحرب المشتركة ضد داعش

2020/08/27 | 19:54 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا، بحث رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ووزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي العلاقات بين أربيل وباريس ومستجدات الحرب المشتركة ضد داعش.وذكرت وسائل اعلامية كردية ان "رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني اجتمع، اليوم، مع وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي بعد وصولها إلى أربيل قادمة من العاصمة العراقية بغداد".واضاف ان "الجانبين بحثا جملة من القضايا منها العلاقات بين أربيل وباريس ومستجدات المنطقة والحرب المشتركة ضد داعش"./انتهى10

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