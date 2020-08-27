القبض على احد مروجي المواد المخدرة واصدار حكمين قضائيين بحق مدانين بقضايا مخدرات في ديالى

2020/08/27 | 19:54 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / القت قوة امنية من قسم مكافحة المخدرات في شرطة ديالى القبض على احد مروجي المخدرات في المحافظة .وقال العميد نهاد المهداوي الناطق الاعلامي باسم قيادة شرطة ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان قوة امنية من قسم شؤون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية القت القبض على احد مروجي للمواد المخدرة وبحوزته كمية من مادة الكريستال المخدرة في احدى مناطق بعقوبة .على صعيد متصل أصدرت محكمة جنح بعقوبة حكمين قضائيين ضد أثنين من المدانيين بقضايا مخدرات الاول بالحبس لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها / 5 / ملايين دينار والثاني بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة وغرامة مالية / 5 / ملايين دينار ./انتهى

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