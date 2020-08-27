واشنطن تعلن موعد إعادة عقوباتها على إيران

2020/08/27 | 19:54 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن واشنطن ستعيد فرض عقوباتها ضد إيران اعتبارا من 20 ايلول المقبل.ونشر بومبيو اليوم الخميس تغريدة كتب فيها: "لقد أطلقت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إجراء مدته 30 يوما لاستعادة كافة العقوبات الدولية ضد إيران بعد عجز مجلس الأمن عن دعم مهمته التي تكمن في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين ، وستتم إعادة فرض هذه العقوبات في منتصف ليل 20 ايلول بتوقيت غرينتش".



وأضاف: "إذا عرض أي عضو في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار حول مواصلة رفع العقوبات، ستعارضه الولايات المتحدة وإذا لم يتم تقديم أي مشروع بهذا الشأن فالعقوبات ضد إيران ستستأنف على أي حال في 20 أيلول وهكذا يعمل قرار مجلس الأمن رقم 2231"./انتهى9

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