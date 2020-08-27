أمريكا توجه رسالة إلى بكين بعد اقتراب مئات السفن الصينية من سواحل أمريكا الجنوبية

2020/08/27 | 19:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الخميس، عن قلق الولايات المتحدة العميق من اقتراب السفن الصينية من سواحل دولة الإكوادور في أمريكا الجنوبية.

وقال بومبيو إن التقارير التي تفيد بوجود مئات السفن الصينية بالقرب من جزر غالاباغوس “مقلقة للغاية.



وذلك عقب تقارير حديثة من الإكوادور تفيد بأن سفنًا من أسطول صيد يغلب عليه الطابع الصيني دخلت المنطقة.

وفي تغريدة، داعا بومبيو الصين إلى “التحلي بالشفافية وفرض سياسة عدم التسامح مطلقًا مع الصيد غير القانوني”.

وأضاف: “التقارير تفيد بوجود أكثر من 300 سفينة صينية بالقرب من جزر غالاباغوس تعطل أنظمة التتبع وتغير أسماء السفن وتترك حطامًا بحريًا”.

تغريدة بومبيو جاءت بالتزامن مع جولة يجريها في الشرق الأوسط، حيث اجتمع، اليوم، مع سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، مؤكدا أهمية تحقيق السلام والاستقرار والازدهار بالمنطقة من خلال مجلس تعاون خليجي موحد.

في الشهر الماضي، دعا وزير الخارجية الأمريكي إلى تشكيل تحالف جديد بقيادة الولايات المتحدة مع الدول الأخرى، لمواجهة الصين بالقوة الاقتصادية والعسكرية المشتركة.

وقال: “لا يمكننا مواجهة هذا التحدي وحدنا.



ربما حان الوقت لمجموعة جديدة من الدول ذات التفكير المماثل، تحالف جديد للديمقراطيات”.

وأضاف أن الأم المتحدة وحلف شمال الأطلسي ودول مجموعة السبع ومجموعة العشرين، والقوة الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية لها مجتمعة “كافية بالتأكيد لمواجهة هذا التحدي، إذا وجهناه بوضوح وبشجاعة كبيرة”.



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