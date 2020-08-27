نائب: قرار البرلمان قطعي بإخراج الأمريكان مهما اتفق الكاظمي مع واشنطن

2020/08/27 | 19:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص…

اكد النائب عن تحالف عراقيون حسن الجنابي، الخميس، ان قرار البرلمان قطعي بإخراج القوات الاميركية من البلاد مهما كانت الاتفاقات التي جرت بين الكاظمي وترامب كون نظام الحكم برماني وليس رئاسي، مبينا وجودها بالعراق بات مستفز واخراجها حماية لها.

وقال الجنابي لـ/المعلومة/ ان “نظام الحكم في العراق برلماني وليس رئاسي وبالتالي أي قانون برلماني واجب التنفيذ على الحكومة دستوريا ولا تعلو عليه الاتفاقات الحكومية”.

واضاف ان “البرلمان صوت على اخراج القوات الاميركية من العراق ويعد قرارا قطعيا وباتا واجب التنفيذ على الحكومة العراقية”، مشيرا الى ان “الاتفاقات التي جرت خلال زيارة الكاظمي لإبقاء القوات الاميركية غير ملزمة”.

واوضح ان “ العراق اراد الاستعانة بالجانب الاميركي وخبراته في 2014 ابان دخول عصابات داعش الاجرامية الا ان واشنطن وقفت وقفة المتفرج ولم تنصر العراق طيلة فترة القتال ضد داعش”.

وافاد الجنابي ان “واشنطن كانت وبالا على العراق خلال المعارك من خلال عملياتها التي استهدفت بها مواقع للحشد الشعبي والقوات الامنية وبالتالي لامبرر لاي حكومة تأتي ان تبقي القوات الاميركية”، لافتا الى ان وجودها بات مستفز للعراق وجيرانه”.انتهى25و

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