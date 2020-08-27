2020/08/27 | 19:57 - المصدر: عين العراق

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الخميس 27 أغسطس 2020 | 07:32 مساءً | عدد القراءات : 30

كوردستان: بإمكاننا تزويد محافظات عراقية بالكهرباء

اعلن رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم الخميس ان القدرة الانتاجية للاقليم تبلغ مابين 6.5 الى 7 الاف ميغاواط من الكهرباء، إلا أنه لا يمكن سوى تشغيل نصف هذه القدرة بسبب قلة الوقود.

فيما أشار إلى أن بإمكان الإقليم تزويد محافظات عراقية قريبة بالكهرباء في حال قامت بتزويد محطات الكهرباء بالوقود.

وجاء حديث بارزاني خلال لقاء مع عدد من وسائل الاعلام، ان الاقليم قام في مجال انتاج الطاقة بخطوات جيدة، موضحا ان الطاقة الانتاجية للكهرباء في اقليم كوردستان الان تبلغ 6500 الى 7000 ميغاواط.

واستدرك بارزاني ان الاقليم يستخدم فقط 3500 ميغاواط، لإنه ليس لديه وقود كافٍ لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية، مبينا انه لو توصل الاقليم الى اتفاق مع الحكومة الاتحادية وبشكل مشترك ستتم الاستفادة من الامكانات الموجودة في اقليم كوردستان.

واشار بارزاني الى انه اذا وفرت الحكومة الاتحادية الوقود لمحطات انتاج الكهرباء فإنه يستطيع ليس فقط توليد طاقة لمدة 24 ساعة في اقليم كوردستان، الذي يجهز حالياً بواقع 21 ساعة، ولكنه يستطيع تأمين كهرباء للعديد من المدن والقصبات في العراق، مثل كركوك والموصل وتكريت.

ولفت الى ان هذا يكون منجزا للحكومة الاتحادية، معربا عن امله ان يكون هذا النوع من التنسيق والتعاون موجوداً سواء من الناحية الاقتصادية والسياسية والأمنية لكي نخطو خطوات جدية وعملية من أجل مصلحة الجميع.

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