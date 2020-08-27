بالفيديو.. حادث مروع يودي بحياة الشقيق الاكبر لمحافظ نينوى السابق

2020/08/27 | 20:01 - المصدر: NRT عربية

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منذ 6 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

توفى فيصل حمادي السلطان الشقيق الاكبر لمحافظ نينوى الاسبق نوفل العاكوب اثر حادث مروري في مدينة اربيل .

واظهر مقطع مصور، رصدة "ديجيتال ميديا ان ار تي" (27 اب 2020) عجلة الشقيق الاكبر لمحافظ نينوى وهي تتجه بسرعة قصوى صوب عجلة كبيرة تسببت بوفاته على الفور.

وعلقت مديرية شرطة اربيل على الحادثة ان المتوفى كان متجها نحو الشاحنة بسرعة وكان يحمل بيده كانونة يدل على عدم استقرار وضعه الصحي.

واضافت المديرية ان الشاحنة كانت مركونة على جانب الطريق بشكل قانوني.

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