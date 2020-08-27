وصول قوة كبيرة من مكافحة الإرهاب الى البصرة

2020/08/27 | 20:03 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} وصلت قوة كبيرة من جهاز مكافحة الارهاب الى محافظة البصرة، مساء اليوم الخميس.





وذكرت مصادر أمنية، إن "القوة تضم آليات مختلفة وقوات مشاة وتوجهت للتمركز في احدى المواقع العسكرية غربي المحافظة".

يذكر ان رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول ركن عبد الوهاب الساعدي قد كشف في وقت سابق عن استعداد قوات الجهاز لتنفيذ أي واجب يكلف به، وذلك على خلفية التداعيات الامنية التي سجلت بالمحافظة لاسيما اغتيال الناشطين.

عمار المسعودي

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