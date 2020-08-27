انه عاشوراء - اسماعيل شاكر الرفاعي

2020/08/27 | 20:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#اسماعيل_شاكر_الرفاعي هل نسبت ام تناسيت لا بد لذاكرتك ان تنهض من كبوتها وتتذكر بانك ذات صباح ركبت اللوري الخشبي ، وكنت واحداً من العشرات الذين يتمسكون بعباءات امهاتهم ، وهم ذاهبون لزيارة الضريح المقدس في كربلاء ...



لكن في طور الفتوة صرت لا تحتاج الى من يجرجرك خلفه ، صرت تعرف الطريق لزيارة : تلك المتاهة من التاريخ ، المعمدة بالدم وصهيل الخيول وبكاء الهاشميات اللواتي كان من الممكن ان يصبحن - لو انتصرت حركة ا ......





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