عراقي يقتل طفلته بسلك كهربائي في البصرة

2020/08/27 | 20:12 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلنت شرطة محافظة عن البصرة، ملابسات جريمة قتل بحق طفلة، بعد اعتقال والدها القاتل.

وذكر بيان لشرطة المحافظة تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "بعد ورود أخبار عن حدوث جريمة قتل طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات في قضاء شط العرب على الفور تم تشكيل فريق عمل بإشراف ومتابعة من قبل قائد شرطة محافظة البصرة اللواء عباس ناجي آدم شخصيًا للتحقيق عن الجريمة".

وأضاف، "وبعد التحري وجمع المعلومات والتعمق في التحقيقات تم كشف ملابسات جريمة القتل بعد مرور 4 ساعات والتعرف على القاتل وهو والدها تم إلقاء القبض عليه وبعد التحقيق معه اعترف بارتكابه جريمة القتل بواسطة الضرب المبرح مستخدمًا سلك كهربائي".

أشار إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته إلى القضاء وتوقيفه وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي، والتي تنص على عقوبة الإعدام من قتل نفسًا عمدًا".

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