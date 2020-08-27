"محاولات للتقرب من أميركا".. أوساط سياسية وشعبية تنتقد تصريحات الحلبوسي الأخيرة

2020/08/27 | 20:18 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاتجاه انتقدت أوساط شعبية وسياسية ما جاء من تصريحات على لسان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بشان الحشد الشعبي وفصائل المقاومة.وعدت الاوساط ذاتها هذا الأمر بغير المقبول لما قدمته قوات الحشد الشعبي والفصائل في عمليات التحرير وحماية الاراضي العراقية من براثن الارهاب والمخططات الخارجية، في حين اعتبرت ان تلك التصريحات مستهلكة وعادة ما …

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