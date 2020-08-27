المسعودي يتهم الحكومة بالتنصل عن تطبيق قرار إلغاء الاتفاقية الأمنية مع واشنطن

2020/08/27 | 20:18 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاتجاه اتهم النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي الحكومة بالتنصل عن تطبيق قرار البرلمان بإلغاء الاتفاقية الامنية مع واشنطن .وقال المسعودي ان البرلمان سبق له وأن صوت على قرار إلغاء تلك الاتفاقية لكن الحكومة تنصلت عن هذا الأمر خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الحكومة إلى واشنطن والتي شابتها الكثير من علامات الاستفهام .

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