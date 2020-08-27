عضو بالخدمات النيابية: إحدى شركات الهاتف النقال تحاسبت ضريبياً بكردستان لا في بغداد

2020/08/27 | 20:18 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاتجاه كشف عضو لجنة الاعلام والاتصالات النيابية علاء الربيعي عن قيام احدى شركات الهاتف بالتحاسب ضريبيا بكردستان لا في بغداد.وبين الربيعي ان شركات الهاتف النقال تستخدم نفوذها السياسي وهي تابعة الى جهات سياسية ، ولفت الى ان لجنته خاطبت رئيس الوزراء بإيقاف تجديد رخصة الهاتف النقال ولم تلق الاستجابة

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