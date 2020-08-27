2020/08/27 | 20:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني- أوقفت السلطات الأمنية الأردنية، امس الأربعاء، رسام الكاريكاتير عماد حجاج، بعد نشره كاريكاتيرا اعتبر مسيئاً لدولة الإمارات ولولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.وذكرت وسائل إعلام أردنية، (27 اب 2020)، أن “مدعي عام عمان، أوقف الفنان عماد حجاج رسام الكاريكاتير الأردني المعروف بشخصية أبو محجوب الساخرة، على ذمة التحقيق، على خلفية رسم […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاردن تعتقل رسام كاريكاتير بسبب رسم ضد التطبيع المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاردن تعتقل رسام كاريكاتير بسبب رسم ضد التطبيع) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاردن تعتقل رسام كاريكاتير بسبب رسم ضد التطبيع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).