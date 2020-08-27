2020/08/27 | 20:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني- أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، أنها ستعيد فرض العقوبات على إيران في 20 سبتمبر/ أيلول المقبل.قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “أطلقت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عملية مدتها 30 يوما لإعادة جميع عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران بعد فشل مجلس الأمن في […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص واشنطن : العقوبات على إيران سيعاد فرضها ليل 20 ايلول المقبل المركز الخبري الوطني.

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