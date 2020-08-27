الصناعة: توجّه لدعم الخريجين بقروض ميسرة

2020/08/27 | 20:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع - محمد الطالبي

كشفت المديرية العامة للتنمية الصناعية، إحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن، وجود توجّه جديد لتشجيع الصناعيين من خلال تسهيل جميع الإجراءات للحصول على إجازة تأسيس، أو تجديدها، أو إعادة فتح المعامل المندثرة، فيما أكدت وجود مبادرة لدعم الخريجين بقروض ميسرة لافتتاح مشاريعهم.

وقال مدير عام التنمية الصناعية عزيز ناظم لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، إن "المنهاج الحكومي للحكومة الحالية وضمن توجيهات الوزير، أكد أن هناك رؤية جديدة لتسهيل الإجراءات، ومنهاج عمل جديدا، ستقوم به المديرية لتشجيع الصناعيين، فضلا عن تشجيع الخريجين لفتح مشاريع صغيرة ومدعومة بقروض وأمور أخرى".

وأضاف أن "المبادرة الرئيسية هي تذليل وتسهيل الإجراءات كافة، للحصول على إجازة تأسيس، أو تجديدها، أو إعادة فتح المعامل المندثرة".

وأشار إلى أن "المديرية لديها فروع في المحافظات، فضلا عن مباشرتها بفتح فرع جديد في مدينة الموصل، لتجنيب الصناعيين مشقة المجيء إلى بغداد".

وفيما يخص المنتجات المحلية والوصول إلى الاكتفاء الذاتي، أوضح أن "العراق وصل في بعض المنتجات إلى الاكتفاء الذاتي، وبالإمكان تصديرها، كإنتاج مادة الاسمنت، لكن هنالك منتجات تنقصها المواد الأولية محليا، لذلك نكون بحاجة إلى استيرادها".

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