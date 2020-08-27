اعتقال داعشي بعملية امنية شرقي الفلوجة

2020/08/27 | 20:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار…

أفاد مصدر أمني، الخميس، بان القوات الامنية تمكنت من اعتقال احد عناصر داعش الاجرامي بعملية دهم وتفتيش شرقي مدينة الفلوجة .

وقال المصدر لـ /المعلومة/ إن “القوات الامنية نفذت عملية امنية استباقية استهدفت مناطق مختلفة من جزيرة قضاء الكرمة باتجاه سدة سامراء شرقي مدينة الفلوجة، أسفرت عن اعتقال احد عناصر بقايا خلايا ارهابيي داعش دون وقوع أي مقاومة تذكر “.

وأضاف، أن “معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من اعتقال المستهدف ورصد تحركاته”، مبينا ان “القوات الامنية نقلت المعتقل الى احد المراكز الامنية للتحقيق معه”.



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